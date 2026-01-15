Jocelyn Ménard Caribbean Jazz Group Le Baiser Salé Paris

Avec Vibes A Péyi Là, le Caribbean Jazz Group de Jocelyn Ménard propose une fusion où la Caraïbe est au centre du jeu. Jazz moderne, rythmes de danse et traditions antillaises s’entremêlent dans une musique ancrée, ouverte et résolument collective.

Saxophoniste, compositeur et leader, Jocelyn Ménard, originaire de Montréal et installé en Guadeloupe depuis plus de trente ans, développe une écriture nourrie de jazz, de gwoka, de funk et de biguine. Cet album prolonge la démarche amorcée avec Terre-Mère, entre héritage et création.

Au piano, Fabrice Devienne apporte des couleurs harmoniques fines et un jeu très à l’écoute, au service du groove comme de l’improvisation.

À la basse, Régis Thérèse assure une assise solide et fluide, essentielle à l’équilibre du groupe.

À la batterie, Arnaud Dolmen déploie une pulsation précise et engagée, reliant traditions caribéennes et langage jazz contemporain.

Le samedi 21 février 2026

de 21h30 à 23h00

Le samedi 21 février 2026

de 19h30 à 21h00

payant

De 22 à 32 euros.

Tout public.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

