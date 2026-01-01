Jocelyn Mienniel en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Le très large spectre de ses influences et de ses activités fait de cet artiste une figure véritablement hors norme. Reconnu pour son jeu inventif et sa signature sonore singulière, il explore sans cesse les limites expressives de la flûte à travers un monde poétique, onirique et foisonnant, mêlant virtuosité, improvisation et textures électro-acoustiques.

Artiste transversal, multipliant les collaborations avec des artistes du monde entier, il conçoit des projets scéniques, cinématographiques et immersifs, faisant de la flûte un instrument résolument moderne.

Jocelyn Mienniel : flûte

Didier Ithursarry : accordéon

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, compositions — Jocelyn Mienniel est un flûtiste et compositeur au croisement des musiques contemporaines, du jazz et des arts sonores.

Le jeudi 22 janvier 2026

de 21h30 à 22h30

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



