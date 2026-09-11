Jocerand Makila dans Les Dents du Rire à L’improviste Brive-la-Gaillarde
samedi 14 novembre 2026 · Brive-la-Gaillarde
Informations pratiques
Brive-la-Gaillarde
Jocerand Makila dans Les Dents du Rire à L’improviste
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 20:00:00
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-11-14
Rire sans vulgarité et agressivité auprès du public est-ce possible ?
Cette humoriste JOCERAND MAKILA en est la belle preuve ! .
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68
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English : Jocerand Makila dans Les Dents du Rire à L’improviste
L’événement Jocerand Makila dans Les Dents du Rire à L’improviste Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-08-31 par Brive Tourisme
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