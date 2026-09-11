Informations pratiques

Brive-la-Gaillarde

Jocerand Makila dans Les Dents du Rire à L’improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 20:00:00

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-14

Rire sans vulgarité et agressivité auprès du public est-ce possible ?

Cette humoriste JOCERAND MAKILA en est la belle preuve ! .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

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English : Jocerand Makila dans Les Dents du Rire à L’improviste

L’événement Jocerand Makila dans Les Dents du Rire à L’improviste Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-08-31 par Brive Tourisme