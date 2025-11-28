JOCRISSE GUINDAILLE Nantes

JOCRISSE GUINDAILLE Nantes vendredi 28 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-28 21:00 – 23:00

Gratuit : oui Tout public

Jocrisse c’est de la disco-pop rennaise composée par quatre musicien·nes survolté·es : des morceaux originaux alliant le groove de la disco, les synthétiseurs de la pop 80’s à l’énergie de la funk.Quatre musicien·nes, mais aussi quatre voix et des histoires à raconter, teintées d’un brin de folie, toujours ! ? Pour révéler tes meilleurs pas de danse !

GUINDAILLE Nantes 44000