JOCRISSE GUINDAILLE Nantes vendredi 28 novembre 2025.
Date et horaire de début et de fin : 2025-11-28 21:00 – 23:00
Gratuit : oui Tout public
Jocrisse c’est de la disco-pop rennaise composée par quatre musicien·nes survolté·es : des morceaux originaux alliant le groove de la disco, les synthétiseurs de la pop 80’s à l’énergie de la funk.Quatre musicien·nes, mais aussi quatre voix et des histoires à raconter, teintées d’un brin de folie, toujours ! ? Pour révéler tes meilleurs pas de danse !
GUINDAILLE Nantes 44000