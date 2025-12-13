Jodie’s Mood Project / JASS CLUB PARIS JASS CLUB PARIS Paris

Adepte des clubs de jazz et des jam sessions, Jeanne Michard rencontre rapidement la fine fleur du jazz parisien lors de ses premières sorties il y a environs 7 ans. Elle finit par jouer régulièrement avec entre autres, les musiciens du Zoot Collectif et des Paris Jazz Sessions.

Entourée de tous ces musiciens et musiciennes de talent, c’est à ce moment-là que lui vient l’envie d’écrire pour moyenne formation. Début 2023 elle se lance dans l’écriture d’un album qu’elle enregistre au Zoot Studio autour du personnage de Jodie : chaque être humain est sans cesse traversé par des émotions, la joie, la tristesse, la mélancolie, l’ennui, l’amour… Jodi est un personnage imaginaire auquel chacun·e est libre de s’identifier, prétexte poétique pour tenter de raconter ces états d’âmes à travers les différents morceaux qui composent cet album.

Ellen Birath / voix

Noé Codjia / trompette

Thomas Gomez / saxophone alto

Jeanne Michard / saxophone ténor

Neil Saidi / saxophone ténor et baryton

François Morin / trombone

Nicholas Thomas / vibraphone

Damien Varaillon / contrebasse

David Paycha / batterie

Quand la saxophoniste Jeanne Michard peint l’âme d’une femme imaginaire, le jazz devient miroir intime.

Le jeudi 08 janvier 2026

de 21h30 à 22h30

Tout public.

