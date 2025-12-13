Jodie’s Mood Project / JASS CLUB PARIS JASS CLUB PARIS Paris
Jodie’s Mood Project / JASS CLUB PARIS JASS CLUB PARIS Paris jeudi 8 janvier 2026.
Adepte des clubs de jazz et des jam sessions, Jeanne Michard rencontre rapidement la fine fleur du jazz parisien lors de ses premières sorties il y a environs 7 ans. Elle finit par jouer régulièrement avec entre autres, les musiciens du Zoot Collectif et des Paris Jazz Sessions.
Entourée de tous ces musiciens et musiciennes de talent, c’est à ce moment-là que lui vient l’envie d’écrire pour moyenne formation. Début 2023 elle se lance dans l’écriture d’un album qu’elle enregistre au Zoot Studio autour du personnage de Jodie : chaque être humain est sans cesse traversé par des émotions, la joie, la tristesse, la mélancolie, l’ennui, l’amour… Jodi est un personnage imaginaire auquel chacun·e est libre de s’identifier, prétexte poétique pour tenter de raconter ces états d’âmes à travers les différents morceaux qui composent cet album.
Ellen Birath / voix
Noé Codjia / trompette
Thomas Gomez / saxophone alto
Jeanne Michard / saxophone ténor
Neil Saidi / saxophone ténor et baryton
François Morin / trombone
Nicholas Thomas / vibraphone
Damien Varaillon / contrebasse
David Paycha / batterie
Quand la saxophoniste Jeanne Michard peint l’âme d’une femme imaginaire, le jazz devient miroir intime.
Le jeudi 08 janvier 2026
de 21h30 à 22h30
payant Tarif plein : 19 EUR
Tarif réduit : 15 EUR Tout public.
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
