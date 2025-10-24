JOE BONAMASSA – ZENITH TOULOUSE METROPOLE Toulouse

JOE BONAMASSA Début : 2026-11-06 à 20:00. Tarif : – euros.

BLEU CITRON (31) PRÉSENTE : JOE BONAMASSALe célèbre guitariste de blues rock et auteur-compositeur-interprète primé Joe Bonamassa sera en concert le samedi 25 avril 2026 à la Seine Musicale à Paris.Soutenu par un groupe exceptionnel au sommet de son art, la setlist de ce concert comprendra les nouvelles chansons du dernier album de Joe, « Breakthrough », acclamé par la critique, ainsi que les morceaux préférés de toute sa carrière. En dépassant ses propres objectifs artistiques vertigineux, l’album « Breakthrough » de Joe Bonamassa a dépassé toutes les attentes en devenant son 29e album blues n° 1 au Billboard (plus que tout autre artiste dans l’histoire). La carrière fascinante et la trajectoire musicale de Joe Bonamassa se sont construites progressivement au fil des ans et continuent de prendre de l’ampleur.Joe Bonamassa a fait plusieurs tournées mondiales et est sans aucun doute l’un des plus grands guitaristes, chanteurs et artistes de blues actuels. Il a récemment assuré la première partie des Rolling Stones au Lumen Field Stadium de Seattle et a reçu une ovation debout de la part des fans enthousiastes des Stones. Récemment, les 7 et 9 septembre 2025, il a aussi assuré la première partie des Who au United Center de Chicago.PMR : shop@bleucitron.net

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ZENITH TOULOUSE METROPOLE 11 AVENUE RAYMOND BADIOU 31300 Toulouse 31