LES HOMMES VIENNENT DE MARS – LES HOMMES VIENNENT DE MARS ET LES FEMME – CONFLUENCE SPECTACLES Avignon

LES HOMMES VIENNENT DE MARS – LES HOMMES VIENNENT DE MARS ET LES FEMME Début : 2026-04-02 à 20:30. Tarif : – euros.

SUD CONCERTS PRÉSENTE : LES HOMMES VIENNENT DE MARS ET LES FEMMES DE VENUSA` l’heure ou` les rapports hommes-femmes sont questionne´s, de´cortique´s, voire malmene´s, venez passer une soire´e exceptionnelle avec un spectacle de´ja` joue´ devant plus de deux millions de spectateurs ! Il s’agit d’un hymne a` une meilleure compre´hension mutuelle. Loin de de´fendre de vieux cliche´s, il s’inscrit totalement dans la lutte pour l’e´galite´ entre femmes et hommes. Son incroyable succe`s nous prouve que quelles que soient nos singularite´s culturelles, biologiques ou sexuelles, nous courons tous apre`s la me^me chose : l’amour ! Vous e´changerez des regards…Vous vous donnerez des coups de coudes…Et puis vous sourirez -parfois, vous e´claterez de rire -souvent, et vous vous surprendrez me^me peut-e^tre a` re´fle´chir… Vous naviguerez dans les me´andres des logiques masculines et fe´minines et vous vous exclamerez: Ah si j’avais compris tout cela plus to^t… ! Le retour tant attendu de Paul Dewandre dans ce show unique tant par sa forme que sur le fond et qui s’inscrit plus que jamais dans notre e´poque. De et par PAUL DEWANDRE

CONFLUENCE SPECTACLES PLACE DE L’EUROPE 84000 Avignon 84