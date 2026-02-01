Joe Dassin Story Le Rex Valréas

Joe Dassin Story

Le Rex 11 place Cardinal Maury Valréas Vaucluse

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 21:00:00

fin : 2026-02-20 23:00:00

Date(s) :

2026-02-20

Spectacle hommage à Joe Dassin avec l’orchestre Richard Gardet

.

Le Rex 11 place Cardinal Maury Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 04 71

English :

Joe Dassin tribute show with the Richard Gardet Orchestra

