Joe Dassin Story Le Rex Valréas
Joe Dassin Story Le Rex Valréas vendredi 20 février 2026.
Joe Dassin Story
Le Rex 11 place Cardinal Maury Valréas Vaucluse
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20 21:00:00
fin : 2026-02-20 23:00:00
Date(s) :
2026-02-20
Spectacle hommage à Joe Dassin avec l’orchestre Richard Gardet
Le Rex 11 place Cardinal Maury Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 04 71
English :
Joe Dassin tribute show with the Richard Gardet Orchestra
