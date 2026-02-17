Joe Sanders New Morning Paris

Des pulsations de la Côte Est aux rêveries californiennes, ce troisième opus reflète la quête d’un musicien en perpétuelle évolution, chercheur passionné, à la musicalité libre et profondément humaine.

Contrebassiste hors norme, Joe Sanders dessine des trajectoires musicales audacieuses. Avec « Parallels », il déploie toute la richesse de son univers en mêlant groove, swing, blues et explorations sonores.

À la tête d’un quartet d’exception, composé des saxophonistes Seamus Blake et Will Vinson, ainsi que du batteur Greg Hutchinson, il donne vie à des compositions puissantes, entre jazz organique, énergie brute et lyrisme envoûtant.

« Mon souhait, dit-il, est que l’auditeur quitte le concert en se sentant élevé par la puissance des sons et des vibrations. » ( Joe Sanders)

Vous êtes prévenu.e.s !

= Ils en parlent =

« Parallels » devrait réussir à séduire les amoureux du blues, du swing et du groupe, ceux qui aiment la musique qui se mélange et se marie à d’autres sons. (Jazz Radio)

Joe Sanders est l’un des grands contrebassistes de sa génération, tant par la qualité de son sens de l’accompagnement, la puissance de sa sonorité que dans ses talents de soliste. (La Terrasse)

Intense, profond et réjouissant. (Jazz Magazine)

De l’inventivité, de l’audace, du groove et de la décontraction. On est fan. (Le Soir)

Le lundi 23 mars 2026

de 19h30 à 22h00

payant Tarif normal : 26 EUR Tout public.

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

https://www.newmorning.com/20260323-6429-joe-sanders.html



