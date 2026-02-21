Joelle Bensaïd en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Alliant l’intimité du folk à la profondeur harmonique du jazz, Bensaïd passe avec aisance du récit à l’improvisation.

Le programme comprend des morceaux de son premier album, « Dry Spells » (sortie le 27 janvier 2026), ainsi qu’une sélection de grands classiques du répertoire américain. Avec une voix chaleureuse et expressive, elle offre des interprétations originales tout en restant fidèle à l’essence de chaque chanson.

Une soirée de compositions originales et de classiques intemporels ; une musique profonde, lyrique et ancrée dans la tradition.

Joelle Bensaïd : voix

Carl Henri-Morisset : piano

Solène Cairoli : contrebasse

Faniry Andrianarisoa : batterie

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Standards, compositions, nouvel album — L’auteure-compositrice-interprète folk-jazz new-yorkaise Joelle Bensaïd apporte sa voix discrète et singulière à la scène du 38Riv.

Le mardi 21 avril 2026

de 21h30 à 22h30

Le mardi 21 avril 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 22 à 27 euros

Tarif sur place : 24 à 29 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



