Joelle Bensaïd en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris mardi 21 avril 2026.
Alliant l’intimité du folk à la profondeur harmonique du jazz, Bensaïd passe avec aisance du récit à l’improvisation.
Le programme comprend des morceaux de son premier album, « Dry Spells » (sortie le 27 janvier 2026), ainsi qu’une sélection de grands classiques du répertoire américain. Avec une voix chaleureuse et expressive, elle offre des interprétations originales tout en restant fidèle à l’essence de chaque chanson.
Une soirée de compositions originales et de classiques intemporels ; une musique profonde, lyrique et ancrée dans la tradition.
Joelle Bensaïd : voix
Carl Henri-Morisset : piano
Solène Cairoli : contrebasse
Faniry Andrianarisoa : batterie
Le 38Riv :
Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.
Standards, compositions, nouvel album — L’auteure-compositrice-interprète folk-jazz new-yorkaise Joelle Bensaïd apporte sa voix discrète et singulière à la scène du 38Riv.
Le mardi 21 avril 2026
de 21h30 à 22h30
payant
Tarif en ligne : 22 à 27 euros
Tarif sur place : 24 à 29 euros.
Public jeunes et adultes.
38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/
