Joey Calderazzo Trio (le pianiste de Branford Marsalis) ⎥Pianissimo Vol XXI Sunset Sunside Paris
Joey Calderazzo Trio (le pianiste de Branford Marsalis) ⎥Pianissimo Vol XXI Sunset Sunside Paris jeudi 23 juillet 2026.
Comptant parmi les meilleurs pianistes de sa génération, Joey Calderazzo a parcouru un long chemin, passant du statut d’enfant prodige à celui de musicien de studio très sollicité, avant de devenir un membre d’élite des meilleurs ensembles de jazz. Il a accompagné les plus grands génies de la musique, de Michael Brecker et Branford Marsalis à Jack DeJohnette et Dave Holland. Tout au long de son parcours, Calderazzo a exploré avec audace sa propre psyché et sa place dans le monde, en tant que compositeur, improvisateur, membre de groupe et leader.
« À mes débuts, je n’étais pas capable de jouer aussi librement et de m’inspirer de différentes époques, car je ne pensais pas que c’était acceptable » se souvient Calderazzo. J’étais trop cool pour faire ça parce que “je suis branché” et “je dois rester moi-même”. Alors, qu’est-ce que ça veut dire ? Je ne peux pas jouer un morceau de jazz au tempo moyen, swinguer un peu, m’amuser et m’éclater ? »
L’expérience apporte la connaissance, la patience et la sagesse. Calderazzo incarne le blues swing et le post-bop, le jazz traditionnel et l’improvisation qui repousse les limites.
« Je joue “I’ve Never Been In Love Before” avec mon trio dans un style swing plus lent et plus posé », explique-t-il. « Quand on joue un standard comme celui-là plus vite, ça permet de s’éloigner du style traditionnel et d’utiliser des lignes modernes. Quand on le joue plus lentement, ces mêmes lignes ne sonnent pas bien à ce tempo. Alors, avec mon trio, je me laisse aller et je m’amuse. Les gens tapent du pied et adorent ça. En vieillissant, le message musical que j’essaie de faire passer est : « Je sais jouer un peu de ceci et un peu de cela. J’ai mon propre style. Je m’inspire d’autres choses et je m’amuse. J’espère que vous appréciez. Bonne soirée !
Il est le pianiste préféré de Brandford Marsalis depuis plus de 20 ans et se produit rarement sous son nom.
À ne manquer sous aucun prétexte !
Du jeudi 23 juillet 2026 au vendredi 24 juillet 2026 :
jeudi
de 19h30 à 21h00
mercredi, jeudi
de 21h30 à 23h00
payant Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-23T22:30:00+02:00
fin : 2026-07-24T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-23T19:30:00+02:00_2026-07-23T21:00:00+02:00;2026-07-23T21:30:00+02:00_2026-07-23T23:00:00+02:00
Sunset Sunside 60 Rue des Lombards 75001 Paris
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