Joffre, mon amour ! Banquet, animations, concerts Rue du Maréchal Joffre Nantes samedi 13 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-13 12:00 – 19:00

Gratuit : non Tout public

Un très beau moment convivial de quartier, de la restauration de qualité avec les restaurants de la rue Joffre, mais aussi des stands et des concerts (5 au total…) à partir de 16h.Repas, uniquement sur réservation à partir du 16 juilletProgrammation musicale à venirDimanche 14 septembre : animations et concert à partir de 11h

Rue du Maréchal Joffre Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

https://www.billetweb.fr/shop.php?event=joffre-mon-amour-2025