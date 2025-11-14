Joga Bonito Promenade de la Digue Nyons

Joga Bonito

Promenade de la Digue Maison de Pays Nyons Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Pièce pour 4 danseurs et 1 footballeur proposée dans le cadre du festival Danse au fil d’avril (FOL26) et de Nyons en scène.

Danse contemporaine

Tout public à partir de 5 ans Durée 45 minutes

Promenade de la Digue Maison de Pays Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 10 35 info@baronnies-tourisme.com

English :

A piece for 4 dancers and 1 footballer, presented as part of the Danse au fil d?avril festival (FOL26) and Nyons en scène.

Contemporary dance

For all ages 5 and up Duration: 45 minutes

