Joga Bonito Promenade de la Digue Nyons

Promenade de la Digue Maison de Pays Nyons Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Début : 2026-04-24 20:00:00
fin : 2026-04-24
2026-04-24
Pièce pour 4 danseurs et 1 footballeur proposée dans le cadre du festival Danse au fil d’avril (FOL26) et de Nyons en scène.
Danse contemporaine
Tout public à partir de 5 ans Durée 45 minutes
Promenade de la Digue Maison de Pays Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 10 35 info@baronnies-tourisme.com
English :
A piece for 4 dancers and 1 footballer, presented as part of the Danse au fil d?avril festival (FOL26) and Nyons en scène.
Contemporary dance
For all ages 5 and up Duration: 45 minutes
