Johannes Gray, violoncelle – VILLA DOUCE Reims

Johannes Gray, violoncelle Début : 2025-12-04 à 18:30. Tarif : – euros.

JOHANNES GRAY, VIOLONCELLEUne boisson offerte avec l'achat d'un billet Amoureux du violoncelle, amoureux du beau, ce deuxième concert des Happy Flâneries est fait pour vous !Le jeune violoncelliste Johannes Gray révélera son talent et son instrument, tour à tour confident, danseur et orateur. De la délicatesse baroque de Dall'Abaco à la lumière intemporelle des Suites de Bach, en passant par l'intensité dramatique d'Ysaÿe, toute la richesse expressive du violoncelle se dévoilera. Le concert s'ouvrira avec le Capriccio n°1 de Joseph Dall'Abaco, esquisse virtuose et sensible, avant la Suite n°1 en sol majeur, BWV 1007 de Johann Sebastian Bach, véritable pierre angulaire du répertoire.La soirée se poursuivra avec la Sonate en do mineur, op. 28 d'Eugène Ysaÿe, œuvre rare et audacieuse, où se croisent lyrisme et modernité. Enfin, la radieuse Suite n°3 en do majeur, BWV 1009 de Bach viendra clore ce parcours dans un éclat de vitalité et de puissance.Un voyage intime en tête-à-tête avec le violoncelle, dans toute son éloquence et sa liberté. Émotions garanties.• Programme :JOSPEH DALL'ABACO (1710–1805) Capriccio n°1JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750°SPEH DALL'ABACO (1710–1805) Suite n°1 en sol majeur, BWV 1007EUGÈNE YSAŸE (1858–1931)Sonate pour violoncelle seul en do mineur, Op.28JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)Suite n°3 en do majeur, BWV 100Le nombre de place pour les personnes en fauteuil étant limité, merci de contacter directement le : 03.26.36.78.00

VILLA DOUCE 9, boulevard de la paix 51100 Reims 51