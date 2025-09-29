John A.L. Society Concert au bar Les Limogés Limoges

John A.L. Society Concert au bar Les Limogés Limoges lundi 29 septembre 2025.

John A.L. Society Concert au bar Les Limogés

10 Rue du Temple Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-29

fin : 2025-09-29

Date(s) :

2025-09-29

Dans les années 1930, John Avery Lomax part sillonner les routes des États-Unis dans un camion contenant du matériel pour camper et une machine à enregistrer. Il léguera au patrimoine américain des milliers d’enregistrements de chansons recueillis à travers les villages, les fermes, les champs, les églises, les prisons, les plus reculés du pays.

L’œuvre de John A. Lomax a contribué à consolider le socle de la musique folk américaine, sur lequel s’est bâti les styles riches et variés que l’on connaît aujourd’hui.

Le duo John A.L .Society lui adresse un clin d’œil. Et partage avec le public des chansons folk et blues américaines, traditionnelles ou non, mais issues d’une histoire commune celle de la voix préservée d’un peuple voué au silence. .

10 Rue du Temple Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 03 48 32

English : John A.L. Society Concert au bar Les Limogés

German : John A.L. Society Concert au bar Les Limogés

Italiano :

Espanol : John A.L. Society Concert au bar Les Limogés

L’événement John A.L. Society Concert au bar Les Limogés Limoges a été mis à jour le 2025-08-23 par OT Limoges Métropole