JOHN BUTLER – LE CEPAC SILO Marseille

JOHN BUTLER Début : 2025-11-25 à 20:00. Tarif : – euros.

Icône australienne de la scène indépendante et figure incontournable du blues-folk contemporain, John Butler revient sur le devant de la scène avec une tournée solo exceptionnelle en France à l’automne 2025, portée par la sortie de son nouvel album PRISM.A propos de John ButlerArtiste aux multiples facettes, John Butler s’est imposé depuis plus de 25 ans comme un musicien virtuose, activiste engagé et créateur infatigable. Avec des morceaux cultes comme Zebra, Better Than ou l’instrumental hypnotique Ocean (plus de 65 millions de vues sur YouTube), il a conquis les scènes les plus prestigieuses à travers le monde : Coachella, Glastonbury, Fuji Rock, Red Rocks…Toujours indépendant, fidèle à ses racines de busker à Fremantle, il signe en 2025 un virage audacieux avec PRISM, un album solo vibrant, à la fois explosif et introspectif. Enregistré à Fremantle avec le producteur James Ireland (POND, San Cisco), cet opus célèbre la pleine puissance de l’artiste en solo, mêlant groove contagieux, réflexions profondes et sonorités rock percutantes.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE CEPAC SILO 35 Quai du Lazaret 13002 Marseille 13