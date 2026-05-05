JOHN BUTLER, Le Rocher de Palmer, Cenon

JOHN BUTLER Dimanche 19 juillet, 20h30 Le Rocher de Palmer Gironde

Tarif Unique : 35.2€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-19T20:30:00+02:00 – 2026-07-19T23:30:00+02:00

Fin : 2026-07-19T20:30:00+02:00 – 2026-07-19T23:30:00+02:00

Il y a eu l’album de méditation Running River, celui instrumental, Still Searching, place aujourd’hui à l’énergie contagieuse de Prism. Un disque dans lequel John Butler prend le temps de regarder en face ses failles, ses doutes, ses pertes avec une franchise désarmante, sans jamais céder au plaintif. Le groove, lui, ne manque pas à l’appel. L’introspection n’empêche pas l’explosion. La formation batterie, basse, claviers, percus qui l’accompagne est portée par une dynamique de meute. Des guitares qui claquent, des percussions en tension, des voix qui se répondent, pour jouer les nouveaux morceaux et faire résonner quelques classiques. Une clôture de saison aux couleurs chaudes de l‘été, où l’on vient chercher autant la justesse du texte que l’ivresse du bon son.

Dernier album : Prism, 2025, Jarrah Records

Line up

John Butler : guitare, chant – Michael Barker : batterie, voix – Michael Boase : percussions, voix – Ian Peres : basse, clavier, voix

AUTOUR DE CE CONCERT

Sunset à Palmer : À partir de 18h00, profitez d’un bar, d’une offre de restauration en plein air et d’un DJ set dans le parc Palmer.

Le Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand, Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://lerocherdepalmer.fr/john-butler-19072026-1830 »}]

Après son passage à guichet fermé en novembre dernier, John Butler est de retour au Rocher de Palmer pour le troisième chapitre de son cycle Four seasons. Le groove légendaire de l’Australien en i … Australie Blues