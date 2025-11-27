JOHN BUTLER – LE TRANSBORDEUR Villeurbanne

JOHN BUTLER Début : 2025-11-27 à 19:30. Tarif : – euros.

La SAS (L-R-21-3557/L-R-21-3559) en accord avec Live Nation présenteJOHN BUTLERArtiste aux multiples facettes, John Butler s’est imposé depuis plus de 25 ans comme un musicien virtuose, activiste engagé et créateur infatigable. Avec des morceaux cultes comme Zebra, Better Than ou l’instrumental hypnotique Ocean (plus de 65 millions de vues sur YouTube), il a conquis les scènes les plus prestigieuses à travers le monde : Coachella, Glastonbury, Fuji Rock, Red Rocks…Toujours indépendant, fidèle à ses racines de busker à Fremantle, il signe en 2025 un virage audacieux avec PRISM, un album solo vibrant, à la fois explosif et introspectif. Enregistré à Fremantle avec le producteur James Ireland (POND, San Cisco), cet opus célèbre la pleine puissance de l’artiste en solo, mêlant groove contagieux, réflexions profondes et sonorités rock percutantes.Réservation pour les personnes en situation de handicap :billetterie.lasas@gmail.com

LE TRANSBORDEUR 3 BD STALINGRAD 69100 Villeurbanne 69