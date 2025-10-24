John M TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

John M TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes vendredi 24 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-24 20:30 – 21:30

Influencé par le songwriting poignant de la musique folk américaine de Beck ou d’Elliott Smith, par le son étincelant des Killers et des Smashing Pumpkins et par les expérimentations de Sufjan Stevens, John M passe avec aisance d’un titre électro rock à une balade folk, d’un morceau de blues à une pop enjouée.Mais c’est aussi et surtout sa voix, chaleureuse, pleine, un brin cassée, cette signature vocale unique qui fait de lui un artiste aux mélodies lumineuses qu’on n’oublie pas. Il nous présentera des extraits acoustiques de son dernier album fraîchement sorti !Écrit et interprété par John Morillion.Durée : 1h

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

