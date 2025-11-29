John Maus en concert + Julie Normal Le Cargö Caen

John Maus en concert + Julie Normal

Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 20:00:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Né le 23 février 1980 à Austin, dans le Minnesota, John Maus baigne dans la musique depuis toujours. Ce compositeur américain au profil aussi singulier que fascinant s’est imposé avec un style bien à lui entre synth-pop, expérimentation sonore et philosophie. Oui, il est aussi docteur en philosoph

John Maus

Né le 23 février 1980 à Austin, dans le Minnesota, John Maus baigne dans la musique depuis toujours. Ce compositeur américain au profil aussi singulier que fascinant s’est imposé avec un style bien à lui entre synth-pop, expérimentation sonore et philosophie. Oui, il est aussi docteur en philosophie politique et ça s’entend.

Musicien, philosophe et explorateur sonore, John Maus transforme la synth-pop en expérience mystique. Entre basses puissantes, synthés rétro et humour absurde, il construit depuis 2006 une œuvre unique, à la fois cérébrale et émotionnelle. Une musique cinématographique, étrange et bouleversante, qui tente de donner du sens au chaos du monde.

Qu’il se produise en live ou qu’il enregistre en studio, la passion de Maus pour la musique transparaît dans chaque note que cet homme hors du temps joue en tentant de donner un sens à l’inhumanité de notre monde, et avec la force puissante qui anime à la fois ses chansons et sa personne.

Julie Normal

Julie Normal est une des rares interprètes d’ondes Martenot, un clavier électronique qui fait partie de l’orchestre depuis les années 30. Le son éthéré de cet instrument, évoquant tantôt le monde sous-marin ou la voix humaine, crée toutes sortes d’images mentales à son écoute.

Diplômée du conservatoire de Strasbourg, Julie pratique la musique en solo et en petit ensemble, son terrain favori étant la musique à l’image et les bains sonores. .

Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 86 79 31 contact@lecargo.fr

English : John Maus en concert + Julie Normal

Born on February 23, 1980 in Austin, Minnesota, John Maus has been immersed in music for as long as he can remember. This American composer, whose profile is as singular as it is fascinating, has established a style all his own: somewhere between synth-pop, sound experimentation and philosophy. Yes, he’s also a doctor of philosophy

German : John Maus en concert + Julie Normal

John Maus wurde am 23. Februar 1980 in Austin, Minnesota, geboren und hat schon immer mit Musik zu tun gehabt. Dieser amerikanische Komponist mit einem ebenso einzigartigen wie faszinierenden Profil hat sich mit einem ganz eigenen Stil durchgesetzt: zwischen Synthie-Pop, Klangexperimenten und Philosophie. Ja, er ist auch Doktor der Philosophie

Italiano :

Nato il 23 febbraio 1980 ad Austin, Minnesota, John Maus è immerso nella musica da sempre. Questo compositore americano, il cui profilo è tanto singolare quanto affascinante, ha stabilito uno stile tutto suo: a metà tra synth-pop, sperimentazione sonora e filosofia. Sì, ha anche un dottorato in filosofia

Espanol :

Nacido el 23 de febrero de 1980 en Austin (Minnesota), John Maus lleva inmerso en la música desde que tiene uso de razón. Este compositor estadounidense, cuyo perfil es tan singular como fascinante, ha establecido un estilo propio: a caballo entre el synth-pop, la experimentación sonora y la filosofía. Sí, también es doctor en Filosofía

L’événement John Maus en concert + Julie Normal Caen a été mis à jour le 2025-11-06 par Calvados Attractivité