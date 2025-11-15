JOHN MAUS – ESPACE JULIEN Marseille

JOHN MAUS Début : 2025-11-15 à 20:00. Tarif : – euros.

LA RESPONSABILITÉ DES RÊVES PRÉSENTE : JOHN MAUSJohn Maus est un musicien et compositeur américain né le 23 février 1980 à Austin dans le Minnesota. Passionné de musique depuis son plus jeune âge, Maus s’est fait connaître pour son style unique et un son innovant.Bien que fortement ancré dans la synth-pop, il a réussi à transformer le minimalisme froid qui la caractérise en créant un langage musical chargé de sens infini (il est Docteur en Philosophie Politique !), de grâce authentique et d’humour absurde au fil de plusieurs albums majeurs depuis 2006.Artiste aussi énigmatique que talentueux, il continue de repousser les limites et de créer un son distinct auquel des auditeurs du monde entier sont profondément sensibles.En plus de son travail solo, John Maus a collaboré avec d’autres musiciens et artistes notables. Ses collaborations lui ont permis d’explorer de nouvelles avenues créatives et d’élargir ses horizons musicaux.Ouverture des portes : 19h00

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ESPACE JULIEN 39 Cours Julien 13006 Marseille 13