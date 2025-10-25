Johnny B en concert hommage à Johnny Le Palace (salle polyvalente) Saint-Dizier

Johnny B en concert hommage à Johnny Le Palace (salle polyvalente) Saint-Dizier samedi 25 octobre 2025.

Johnny B en concert hommage à Johnny Samedi 25 octobre, 20h30 Le Palace (salle polyvalente) Haute-Marne

Tarif unique : 15 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-25T20:30 – 2025-10-25T22:30

Fin : 2025-10-25T20:30 – 2025-10-25T22:30

Dans le cadre d’Octobre Rose, rendez-vous le samedi 25 octobre 2025 à 20h30 à la Salle du Palace de Saint-Dizier pour un grand concert hommage à Johnny.

Johnny B va « allumer le Palace » avec 3 heures de concert et de surprises en mémoire de Johnny.

La totalité des sommes récoltées sera reversée à l’Association de soutien aux opérées du sein.

Une buvette sera disponible sur place.

Le Palace (salle polyvalente) 1 rue des Bragards, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 La Noue Haute-Marne Grand Est 03 25 07 31 68 https://www.saint-dizier.fr [{« type »: « phone », « value »: « 06 13 90 21 11 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 38 77 58 48 »}] Salle du Palace

Concert hommage à Johnny avec Johnny B. 3h de musique et de surprises au profit de l’association de soutien aux opérées du sein.