Johnny Hallyday Le Concert de la Tour Eiffel 2 – Route D'Istres Martigues, 15 juin 2025 20:00, Martigues.

Bouches-du-Rhône

Johnny Hallyday Le Concert de la Tour Eiffel 2 Dimanche 15 juin 2025 de 20h à 22h20. Route D'Istres Cinéma Le Palace Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 18 – 18 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-15 20:00:00

fin : 2025-06-15 22:20:00

Date(s) :

2025-06-15

Le 10 juin 2000, Johnny Hallyday fête ses 40 ans de carrière devant 600 000 fans au Champ de Mars. 25 ans plus tard, ce concert légendaire revient au cinéma, remastérisé, le 15 juin, jour de naissance du Taulier.

Le Taulier vient de sortir l’album Sang pour Sang . Sa carrière est à son apogée. Ses récents succès Vivre pour le meilleur, Sang pour sang et Allumer le feu ont conquis une nouvelle génération de Français qui se pressent pour l’acclamer.

25 ans après, le film de ce concert historique s’offre une nouvelle jeunesse avec un son et une image remastérisés. Il sera diffusé exclusivement au cinéma le dimanche 15 juin, jour anniversaire de la naissance du chanteur. .

Route D’Istres Cinéma Le Palace

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

On 10 June 2000, Johnny Hallyday celebrated 40 years in the music business in front of 600,000 fans at the Champ de Mars. 25 years later, this legendary concert is coming back to the cinema, remastered, on 15 June, the day of the Taulier’s birth.

German :

Am 10. Juni 2000 feiert Johnny Hallyday vor 600 000 Fans auf dem Champ de Mars sein 40-jähriges Bestehen. 25 Jahre später kommt dieses legendäre Konzert in remasterter Form am 15. Juni, dem Geburtstag des Tauliers, erneut ins Kino.

Italiano :

Il 10 giugno 2000, Johnny Hallyday festeggiava i 40 anni di carriera davanti a 600.000 fan al Champ de Mars. 25 anni dopo, questo leggendario concerto torna al cinema, rimasterizzato, il 15 giugno, giorno della nascita di Taulier.

Espanol :

El 10 de junio de 2000, Johnny Hallyday celebró sus 40 años de carrera ante 600.000 espectadores en el Campo de Marte. 25 años después, este concierto legendario vuelve al cine, remasterizado, el 15 de junio, día del nacimiento del Taulier.

