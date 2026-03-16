JOHNNY IRION ALONE WITH HIS GUITAR Montazels
JOHNNY IRION ALONE WITH HIS GUITAR Montazels samedi 25 avril 2026.
JOHNNY IRION ALONE WITH HIS GUITAR
Avenue de la Gare Montazels Aude
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 18:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Johnny Irion, rockeur-troubadour, s’est imposé comme l’un des artistes les plus dynamiques du folk-rock américain. Ses collaborations avec des légendes comme Pete Seeger, Jeff Bridges, Wilco, ont été déterminantes dans son parcours musical.
Originaire de Columbus il nous fait l’honneur de venir jouer, * seul avec sa guitare à Montazels.
Restauration avec Douceurs d’or
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Avenue de la Gare Montazels 11190 Aude Occitanie capelartassociation@gmail.com
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English :
Johnny Irion, rocker-troubadour, has established himself as one of the most dynamic artists in American folk-rock. His collaborations with legends such as Pete Seeger, Jeff Bridges and Wilco have been decisive in his musical career.
A native of Columbus, he is honored to be playing alone with his guitar in Montazels.
Catering with Douceurs d?or
L’événement JOHNNY IRION ALONE WITH HIS GUITAR Montazels a été mis à jour le 2026-03-16 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Limouxin