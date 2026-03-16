JOHNNY IRION ALONE WITH HIS GUITAR

Avenue de la Gare Montazels Aude

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 18:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Johnny Irion, rockeur-troubadour, s’est imposé comme l’un des artistes les plus dynamiques du folk-rock américain. Ses collaborations avec des légendes comme Pete Seeger, Jeff Bridges, Wilco, ont été déterminantes dans son parcours musical.

Originaire de Columbus il nous fait l’honneur de venir jouer, * seul avec sa guitare à Montazels.

Restauration avec Douceurs d’or

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Avenue de la Gare Montazels 11190 Aude Occitanie capelartassociation@gmail.com

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English :

Johnny Irion, rocker-troubadour, has established himself as one of the most dynamic artists in American folk-rock. His collaborations with legends such as Pete Seeger, Jeff Bridges and Wilco have been decisive in his musical career.

A native of Columbus, he is honored to be playing alone with his guitar in Montazels.

Catering with Douceurs d?or

L’événement JOHNNY IRION ALONE WITH HIS GUITAR Montazels a été mis à jour le 2026-03-16 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Limouxin