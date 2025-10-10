JOHNNY MAFIA – CRI’ART Auch

JOHNNY MAFIA – CRI'ART Auch vendredi 10 octobre 2025.

JOHNNY MAFIA Début : 2025-10-10 à 21:00. Tarif : – euros.

Johnny Mafia, l’incandescent groupe de rock français, est revenu aux affaires l’an dernier avec un nouvel album explosif intitulé « 2024 : Année du Dragon ».Fondé par quatre lycéens à Sens (dans l’Yonne), Johnny Mafia s’est rapidement taillé une réputation inébranlable en tant que bête de scène à travers la France et au-delà depuis ses débuts en 2010. Avec près de 500 concerts à leur actif et 4 albums remarquables, Johnny Mafia est devenu le fer de lance d’une scène musicale française en perpétuelle évolution. Entre indie rock et power pop US (qui rappelle Weezer à nos bons souvenirs), Johnny Mafia envoie une salve de riffs électriques et de refrains accrocheurs alliant ainsi rock furieux et sensibilité pop pour une expérience musicale unique. Préparez-vous à un live intense et inoubliable !NASTYJOE se distingue par des mélodies qui rappellent sans conteste les années 90, outsider de la scène rock hexagonale, le groupe offre des performances électrisantes avec une sincérité rare.Tension et puissance soLisa Pariente Mélanie Lesagenore, couplets harmonieux et refrains sauvages, leur musique entre indie rock et post-punk, rappelle Fontaines DC, The Cure, Blur ou encore Shame.Après un premier EP et une centaine de concerts à travers la France, des sélections aux iNOUïS du Printemps de Bourges et au Prix Chorus, NASTYJOE a enchaîné avec de nouvelles compositions pour un premier album attendu avec impatience.Un son fort, chargé de distorsions, un voyage électrique sur des cordes de guitare affûtées, un monstre de rythmes dansant sur les cendres du Blues, une voix crachée par des haut-parleurs percés. GRAV’s délivre un mélange intelligent de punk, de blues et de psychédélisme. Enfants illégitimes de Muddy Waters et Poison Ivy, ce quatuor est immanquable en live où ils délivrent une énergie rock sous stéroïdes.

CRI’ART 16 BIS RUE ROUGET DE LISLE 32000 Auch 32