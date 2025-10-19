Johnny Montreuil en concert avec Kik Liard Châteauroux

100 Rue Grande Châteauroux Indre

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-10-19 17:30:00

Notre Association propose un artiste à part ! Son nom de scène Johnny Montreuil, Johnny parce que c’est un nom de rockeur et Montreuil parce que c’est là qu’il a choisi de vivre. Une contrebasse comme signature musicale, une véritable extension de lui-même.

Mais Johnny Montreuil, ce n’est pas seulement une voix et une contrebasse, c’est aussi un mode de vie atypique. Vivant par choix en caravane, il incarne une forme de liberté revendiquée, qui transparaît dans ses textes. Cet espèce de cowboy raconte sa banlieue avec humour et poésie. Il a depuis longtemps posé sa caravane dans une friche, une zone où la nature a repris ses droits.

Un mode de vie libre et engagé. Johnny Montreuil marque la scène musicale française avec son authenticité et Il sera accompagné à l’harmonica par son pote Kik Liard.

Ce musicien français est également connu pour son jeu passionné et intense. Son harmonica apporte une couleur bluesy à la musique de Johnny Montreuil tout en gardant un son roots et rural. Kik est un musicien viscéralement anticonformiste et rebelle. 10 .

100 Rue Grande Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 7 66 50 57 14 ailleurs.1901@gmail.com

English :

Our Association features a very special artist! His stage name: Johnny Montreuil, Johnny because it’s a rock name and Montreuil because that’s where he’s chosen to live. A double bass as his musical signature, a true extension of himself.

German :

Unsere Assoziation schlägt einen ganz besonderen Künstler vor! Sein Künstlername: Johnny Montreuil, Johnny, weil es der Name eines Rockmusikers ist, und Montreuil, weil er sich entschieden hat, dort zu leben. Ein Kontrabass als musikalische Signatur, eine echte Erweiterung seiner selbst.

Italiano :

La nostra Associazione presenta un artista unico nel suo genere! Il suo nome d’arte: Johnny Montreuil, Johnny perché è un nome rock e Montreuil perché è il luogo in cui ha scelto di vivere. La sua firma musicale è il contrabbasso, una vera e propria estensione di se stesso.

Espanol :

Nuestra Asociación presenta a un artista único en su género Su nombre artístico: Johnny Montreuil, Johnny porque es un nombre de rock y Montreuil porque es donde ha elegido vivir. Su firma musical es el contrabajo, una verdadera prolongación de sí mismo.

