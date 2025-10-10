JOHNNY MONTREUIL – SMAC de la Gespe Tarbes

JOHNNY MONTREUIL – SMAC de la Gespe Tarbes vendredi 10 octobre 2025.

Depuis sa caravane posée en Seine Saint Denis en 2005, JOHNNY MONTREUIL chante le monde interlope qui l’entoure la liberté chevillée au corps. Il revient aujourd’hui avec un 3ème album réalisé par l’immense Jean Lamoot (« Fantaisie Militaire », « Des visages, des figures »…) sur lequel on retrouve entre autres Fixi, Camille Bazbaz ou Rosemary Standley. Johnny Montreuil est un artiste à part, authentique, au charisme magnétique.

SMAC de la Gespe 23 Rue Paul Cezanne 65000 Tarbes 65