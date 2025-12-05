JOHNNY MONTREUIL VILLA FANTOME – CCM JOHN LENNON Limoges

vendredi 5 décembre 2025.

Début : 2025-12-05 à 21:00. Tarif : – euros.

Manu et Pierrot, batteur et chanteur, connaissent bien cette deuxième ceinture autour de la capitale des modes et des célébrations. Ils la sillonnent depuis plus de 30 ans. Déjà fondateurs en 1993 de La Ruda Salska et son millier de concerts d’intensité unique, ils créent en 2020 Villa Fantôme. Au-delà du contexte pandémique et ses rues désertes, ils rendent hommage au « Ghost Town » des Specials, référence majestueuse et nouvelle ligne d’influences.——————————Depuis sa caravane posée en Seine Saint Denis en 2005, Johnny Montreuil chante le monde interlope qui l’entoure la liberté chevillée au corps. Il revient aujourd’hui avec un 3ème album réalisé par l’immense Jean Lamoot (« Fantaisie Militaire », « Des visages, des figures »…) sur lequel on retrouve entre autres Fixi, Camille Bazbaz ou Rosemary Standley. Johnny Montreuil est un artiste à part, authentique, au charisme magnétique que le cinéma a d’ailleurs déjà repéré (Django, Frères ennemis, en fanfare…).

CCM JOHN LENNON 41 rue de Feytiat 87000 Limoges 87