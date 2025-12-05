Johnny Montreuil Villa Fantôme CCM John-Lennon Limoges

Johnny Montreuil Villa Fantôme

CCM John-Lennon 41 Rue de Feytiat Limoges Haute-Vienne

Tarif : 22.47 – 22.47 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Johnny Montreuil Depuis sa caravane posée en Seine Saint Denis en 2005, Johnny Montreuil chante le monde interlope qui l’entoure la liberté chevillée au corps. Il revient aujourd’hui avec un 3ème album. Johnny Montreuil est un artiste à part, authentique, au charisme magnétique que le cinéma a d’ailleurs déjà repéré (Django, Frères ennemis, en fanfare…).

Villa Fantôme Manu et Pierrot, batteur et chanteur, connaissent bien cette deuxième ceinture autour de la capitale des modes et des célébrations. Ils la sillonnent depuis plus de 30 ans. Déjà fondateurs en 1993 de La Ruda Salska et son millier de concerts d’intensité unique, ils créent en 2020 Villa Fantôme. Au-delà du contexte pandémique et ses rues désertes, ils rendent hommage au Ghost Town des Specials, référence majestueuse et nouvelle ligne d’influences.

(Ouverture des portes 19h30) .

CCM John-Lennon 41 Rue de Feytiat Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 06 24 83

English : Johnny Montreuil Villa Fantôme

German : Johnny Montreuil Villa Fantôme

Italiano :

Espanol : Johnny Montreuil Villa Fantôme

L’événement Johnny Montreuil Villa Fantôme Limoges a été mis à jour le 2025-10-23 par OT Limoges Métropole