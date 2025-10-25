Johnny Sansone Band feat. Luke Winslow-King + many guests Salle de L’Abescat Tournon-d’Agenais

Johnny Sansone Band feat. Luke Winslow-King + many guests Salle de L’Abescat Tournon-d’Agenais samedi 25 octobre 2025.

Johnny Sansone Band feat. Luke Winslow-King + many guests Salle de L’Abescat Tournon-d’Agenais Samedi 25 octobre, 19h00 Tarif prévente 14/27/29 – Tarif sur place 16/29/32

Une édition festive au couleur de La Nouvelle-Orleans

Véritable soirée de gala à Tournon d’Agenais le samedi 25 octobre dans le cadre de la 151e Blues Station pour une édition festive au couleur de La Nouvelle-Orleans avec cette fois en vedette le chanteur, harmoniciste et accordéoniste Johnny Sansone magnifiquement accompagné de John Fohl à la guitare, Jeffrey Bridges à la basse, Russ Broussard à la batterie, Tom Worrell au piano avec en invité le chanteur-compositeur guitariste-producteur Luke Winslow-King un des piliers de la scène locale des jeunes traditionalistes de New Orleans. Durant ce concert vous effectuerez un voyage au cœur des bayous, une initiation aux rites Voodoo.

Lors de cette soirée vous aurez l’occasion de voir débouler sur scène tous les artistes qui ont animé les ateliers lors du Blues Camp 2025 qui s’est déroulé durant une semaine : Nico Wayne Toussaint, Anna Boulic, Lorenzo Sanchez, Anthony Stelmaszack, Abdell B Bop, Paul San Martin, Thomas Feldmann, Sylvain Tejerizo, Romain Gratalon.

La soirée débutera par le concert Master Class des stagiaires amateurs et professionnels qui auront participer au Blues Camp.

Salle aménagée en club, ouverture des portes à 18h00, début des concerts à 19h00. Vous trouverez sur place de quoi vous restaurer et vous désaltérer. Bulletin de réservation à télécharger :

[https://drive.google.com/file/d/1SOVq2W5o5qfAMfIIp1Mg-WoljFsnZ1h0/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1SOVq2W5o5qfAMfIIp1Mg-WoljFsnZ1h0/view?usp=sharing)

Vos billets aussi sur www.helloasso.com

Le lien direct :

[https://www.helloasso.com/associations/aventure-blues-complice/evenements/151eme-blues-station-in-tournon](https://www.helloasso.com/associations/aventure-blues-complice/evenements/151eme-blues-station-in-tournon)

Le lien facebook : [https://www.facebook.com/BluesStationConcerts](https://www.facebook.com/BluesStationConcerts)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-25T19:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-25T23:59:00.000+02:00

1

http://www.bluesstation.fr/ 05 53 40 72 14 https://www.facebook.com/BluesStationConcerts https://www.helloasso.com/associations/aventure-blues-complice/evenements/151eme-blues-station-in-tournon

Salle de L’Abescat Tournon d’Agenais Ville Haute Tournon-d’Agenais 47370 Lot-et-Garonne