Spectacle dans le cadre de la 4e édition du Festival Les Essentielles organisé par la mairie de Ganges avec les associations du territoire.

▶️ « , ̀ »

24 mai 2025

⏰ 18H (durée 66 min)

Plan de l’Ormeau • Ganges

️ Gratuit tout public

Buvette et petite restauration sur place par Les Transes Cévenoles, Mas Mouth et Saperlipocrêpe

Pour rejoindre cette soirée club n’hésitez pas à publier vos demandes et annonces de covoiturage sur cet évènement.

Spectacle proposé par les Transes Cévenoles dans le cadre de la 4e édition du Festival Les Essentielles organisé par la mairie de Ganges avec les associations du territoire.

Les Essentielles

10H Olympiades des Stars

16H: Plateau radio de Radio Escapades

18H: Johnny un poème

19H30 Dj set par Les Elvis aux Platines .

plan de l’ormeau

Ganges 34190 Hérault Occitanie

English :

Show as part of the 4th edition of the Festival Les Essentielles organized by Ganges town council with local associations.

German :

Aufführung im Rahmen der 4. Ausgabe des Festivals Les Essentielles, das von der Stadtverwaltung von Ganges mit den Vereinen der Region organisiert wird.

Italiano :

Nell’ambito della quarta edizione del Festival Les Essentielles, organizzato dal Comune di Ganges in collaborazione con le associazioni locali.

Espanol :

En el marco de la 4ª edición del Festival Les Essentielles, organizado por el Ayuntamiento de Ganges en colaboración con las asociaciones locales.

