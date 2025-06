JOIA BY CASSOU Canet 13 juillet 2025 07:00

La soirée débute par la traditionnelle retraite aux flambeaux, accompagnée par la fanfare, pour une mise en lumière du village.

Puis place à « JOÏA » by Cassou, une soirée à l’ambiance bohème et actuelle, portée par une programmation musicale généraliste.

Au programme :

– Des performers pour animer la soirée

– Kits d’effets spéciaux light

– DJ show avec mise en scène lumineuse

Retraite aux flambeaux avec la fanfare, au départ du jardin de la mairie à 21h30.

Buvette et petite restauration. .

Canet 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 88 91 40 accueilcanet.mairie@wanadoo.fr

English :

The evening begins with the traditional torchlight procession, accompanied by the brass band, to illuminate the village.

German :

Der Abend beginnt mit dem traditionellen Fackelzug, der von der Blaskapelle begleitet wird, um das Dorf ins rechte Licht zu setzen.

Italiano :

La serata inizia con la tradizionale fiaccolata, accompagnata dalla banda musicale, che illumina il villaggio.

Espanol :

La velada comienza con la tradicional procesión de antorchas, acompañada por la banda de música, que ilumina el pueblo.

