Join 2 – Ioannis Mandafounis · CNSMDP Domaine les Grandes Roches – Horizons 29 Trégunc

Join 2 – Ioannis Mandafounis · CNSMDP Domaine les Grandes Roches – Horizons 29 Trégunc samedi 20 septembre 2025.

Join 2 – Ioannis Mandafounis · CNSMDP Samedi 20 septembre, 16h30 Domaine les Grandes Roches – Horizons 29 Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Cette pièce du chorégraphe Ioannis Mandafounis est retravaillée ici pour une version à douze danseurs de l’Ensemble chorégraphique du Conservatoire de Paris, JOIN 2 reprend la trame chorégraphique qui met en tension les notions de groupe, d’identité et de « faire corps » ensemble. La pièce s’appuie sur une dramaturgie marquée par des blackouts instantanés, conférant aux scènes un caractère direct et particulier, tout en défiant continuellement la perception du public.

Dans le cadre du festival CAP Danse, organisé par Danse à tous les étages avec le soutien de Concarneau Cornouaille Agglomération et en lien avec les communes et lieux culturels du territoire.

Domaine les Grandes Roches – Horizons 29 Rue des Grandes Roches 29910 Trégunc Trégunc 29910 Finistère Bretagne [{« link »: « https://www.danseatouslesetages.org/festivals/cap-danse/ »}]

Cette pièce du chorégraphe Ioannis Mandafounis est retravaillée ici pour une version à douze danseurs de l’Ensemble chorégraphique du Conservatoire de Paris, _JOIN 2_ reprend la trame chorégraphique …

©Ferrante-Ferranti