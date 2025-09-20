Join 2 – Ioannis Mandafounis · CNSMDP Jardins de la mairie – Elliant Elliant

Cette pièce du chorégraphe Ioannis Mandafounis est retravaillée ici pour une version à douze danseurs de l’Ensemble chorégraphique du Conservatoire de Paris, JOIN 2 reprend la trame chorégraphique qui met en tension les notions de groupe, d’identité et de « faire corps » ensemble. La pièce s’appuie sur une dramaturgie marquée par des blackouts instantanés, conférant aux scènes un caractère direct et particulier, tout en défiant continuellement la perception du public.

Dans le cadre du festival CAP Danse, organisé par Danse à tous les étages avec le soutien de Concarneau Cornouaille Agglomération et en lien avec les communes et lieux culturels du territoire.

mise en mouvement à Elliant à l’issue du spectacle

parcours patrimoine sur l’histoire des Jardins du Presbytère

Jardins de la mairie – Elliant 1 Rue du Docteur Laennec 29370 Elliant Elliant 29370 Finistère Bretagne

