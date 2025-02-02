Jojo Bernard Besançon Scénacle Besançon

Jojo Bernard Besançon

Scénacle 6 Rue de la Vieille Monnaie Besançon

10 avril 2026 20:00

2026-04-10

Jojo Bernard en spectacle au Scènacle de Besançon le 10 avril 2026. Réservez vos places en quelques clics avec NG productions !

Après une tournée nationale à succès dans Sa M’Sul Tro !! , l’humoriste Jojo Bernard revient sur scène dans un nouveau one-man sur le thème du voyage.

C’est avec son anglais approximatif et sans avoir jamais pris l’avion auparavant, que notre petit gars du Nord est parti chercher l’inspiration en allant trouver les plus gros beauf de la planète lors d’un périple dans la dangereuse Australie et ses alentours.

Du départ depuis son Nord natal jusqu’à sa réadaptation à la vie française, Jojo Bernard nous raconte son hilarant périple dans un format mi-sketch mi-stand up toujours aussi absurde mais avec une nouvelle maturité qui nous rappelle qu’au final, nous sommes toujours le beauf de quelqu’un d’autre… .

