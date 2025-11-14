Jojo Bernard dans Tout le monde il est beauf La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence

Jojo Bernard dans Tout le monde il est beauf

Vendredi 14 novembre 2025 de 21h à 22h30.

Samedi 15 novembre 2025 de 21h à 22h30. La Fontaine d'Argent Théâtre d'humour 5 Rue Fontaine d'Argent Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 17 – 17 – 22 EUR

Début : 2025-11-14 21:00:00

fin : 2025-11-14 22:30:00

2025-11-14 2025-11-15

Après une tournée nationale à succès dans Sa M’Sul Tro !! , l’humoriste Jojo Bernard revient sur scène dans un nouveau one-man sur le thème du voyage.

C’est avec son anglais approximatif et sans avoir jamais pris l’avion auparavant, que notre petit gars du Nord est parti chercher l’inspiration en allant trouver les plus gros beauf de la planète lors d’un périple dans la dangereuse Australie et ses alentours.



Du départ depuis son Nord natal jusqu’à sa réadaptation à la vie française, Jojo Bernard nous raconte son hilarant périple dans un format mi- sketch mi- stand up toujours aussi absurde mais avec une nouvelle maturité qui nous rappelle qu’au final, nous sommes toujours le beauf de quelqu’un d’autre… .

La Fontaine d'Argent Théâtre d'humour 5 Rue Fontaine d'Argent Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

English :

After a successful national tour in Sa M?Sul Tro!! , comedian Jojo Bernard returns to the stage in a new one-man show on the theme of travel.

German :

Nach einer erfolgreichen nationalen Tournee in Sa M?Sul Tro!! kehrt der Komiker Jojo Bernard mit einem neuen One-Man-Show zum Thema Reisen auf die Bühne zurück.

Italiano :

Dopo una tournée nazionale di successo con Sa M?Sul Tro !!! , il comico Jojo Bernard torna in scena con un nuovo one-man show sul tema del viaggio.

Espanol :

Tras una exitosa gira nacional con Sa M?Sul Tro !! , el cómico Jojo Bernard vuelve a los escenarios con un nuevo espectáculo unipersonal sobre el tema de los viajes.

