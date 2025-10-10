Jojo Bernard dans Tout le monde il est beauf Compiègne

Jojo Bernard dans Tout le monde il est beauf

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise

Début : 2025-10-10 17:30:00

fin : 2025-10-12

Auteur Jojo Bernard

Genre One Man Show

Après une tournée nationale à succès dans « Sa M’Sul Tro ! », l’humoriste Jojo Bernard revient sur scène dans un nouveau one-man sur le thème du voyage.

C’est avec son anglais approximatif et sans avoir jamais pris l’avion auparavant que ce petit gars du Nord est parti chercher l’inspiration en allant « trouver les plus gros beauf de la planète » lors d’un périple dans la dangereuse Australie et ses alentours.

Du départ depuis son Nord natal jusqu'à sa réadaptation à la vie française, Jojo Bernard vous raconte son hilarant périple dans un format mi-sketch mi-stand up toujours aussi absurde mais avec une nouvelle maturité qui rappelle qu'au final, nous sommes toujours le beauf de quelqu'un d'autre…

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 7 62 65 85 39 perrine@letheatreamoustaches.com

