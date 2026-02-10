JOJO BERNARD TOUT LE MONDE IL EST BEAU(F)

55 rue de Sully Amiens Somme

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 20:30:00

fin : 2026-04-30 22:00:00

Date(s) :

2026-04-30

Après une tournée nationale à succès dans Sa M’Sul Tro !! , l’humoriste Jojo Bernard revient sur scène dans un nouveau one-man sur le thème du voyage.

C’est avec son anglais approximatif et sans avoir jamais pris l’avion auparavant, que notre petit gars du Nord est parti chercher l’inspiration en allant trouver les plus gros beauf de la planète lors d’un périple dans la dangereuse Australie et ses alentours.

Du départ depuis son Nord natal jusqu’à sa réadaptation à la vie française, Jojo Bernard nous raconte son hilarant périple dans un format mi-sketch mi-stand up toujours aussi absurde mais avec une nouvelle maturité qui nous rappelle qu’au final, nous sommes toujours le beauf de quelqu’un d’autre…

55 rue de Sully Amiens 80000 Somme Hauts-de-France comedie.amiens@gmail.com

English :

After a successful national tour in Sa M?Sul Tro!! , comedian Jojo Bernard returns to the stage in a new one-man show on the theme of travel.

With his broken English and without ever having been on a plane before, our little guy from the North of France set off in search of inspiration to find the biggest rednecks on the planet during a journey in and around dangerous Australia.

From his departure from his native North to his readjustment to French life, Jojo Bernard recounts his hilarious journey in a half-sketch, half-stand-up format that’s as absurd as ever, but with a new maturity that reminds us that, in the end, we’re always someone else’s beauf?

L’événement JOJO BERNARD TOUT LE MONDE IL EST BEAU(F) Amiens a été mis à jour le 2026-02-10 par OT D’AMIENS