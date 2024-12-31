Jojo Bernard Tout le Monde il est Beauf | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand

Jojo Bernard Tout le Monde il est Beauf | Comédie des Volcans

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 20:30:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Après une tournée nationale à succès dans Sa M’Sul Tro !! , l’humoriste Jojo Bernard revient sur scène dans un nouveau one-man sur le thème du voyage.

.

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After a successful national tour in Sa M?Sul Tro!! , comedian Jojo Bernard returns to the stage in a new one-man show on the theme of travel.

L’événement Jojo Bernard Tout le Monde il est Beauf | Comédie des Volcans Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2024-12-31 par Clermont Auvergne Volcans