Jojo Bernard Tout le Monde il est Beauf | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand

Jojo Bernard Tout le Monde il est Beauf | Comédie des Volcans
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2026-03-06 20:30:00
fin : 2026-03-06
2026-03-06
Après une tournée nationale à succès dans Sa M’Sul Tro !! , l’humoriste Jojo Bernard revient sur scène dans un nouveau one-man sur le thème du voyage.
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr
English :
After a successful national tour in Sa M?Sul Tro!! , comedian Jojo Bernard returns to the stage in a new one-man show on the theme of travel.
L’événement Jojo Bernard Tout le Monde il est Beauf | Comédie des Volcans Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2024-12-31 par Clermont Auvergne Volcans