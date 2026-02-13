Jojo Bernard : Tout le monde il est beauf, La Compagnie du Café-Théâtre, Nantes

Jojo Bernard : Tout le monde il est beauf 24 – 28 février La Compagnie du Café-Théâtre Loire-Atlantique

18 € / 23 €

Début : 2026-02-24T21:00:00+01:00 – 2026-02-24T22:15:00+01:00

Fin : 2026-02-28T21:00:00+01:00 – 2026-02-28T22:15:00+01:00

Après une tournée nationale à succès dans « Sa M’Sul Tro !! », l’humoriste Jojo Bernard revient sur scène dans un nouveau one man show sur le thème du voyage.

C’est avec son anglais approximatif et sans avoir jamais pris l’avion auparavant, que notre petit gars du Nord est parti chercher l’inspiration en allant « trouver les plus gros beaufs de la planète », lors d’un périple dans la dangereuse Australie et ses alentours.

Du départ depuis son Nord natal jusqu’à sa réadaptation à la vie française, Jojo Bernard nous raconte son hilarant périple dans un format mi-sketch mi-stand up toujours aussi absurde, mais avec une nouvelle maturité qui nous rappelle qu’au final, nous sommes toujours le beauf de quelqu’un d’autre…

La Compagnie du Café-Théâtre 6 Rue des Carmélites, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://nantes-spectacles.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 89 65 01 »}]

One man show Compagnie du café-théâtre