Jojo Bernard

Le Troyes Fois Plus Troyes Aube

Tarif : 20 – 20 – 47 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 20:30:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-07

C’est avec son anglais approximatif et sans avoir jamais pris l’avion auparavant, que notre petit gars du Nord est parti chercher l’inspiration en allant trouver les plus gros beauf de la planète lors d’un périple dans la dangereuse Australie et ses alentours.



Du départ depuis son Nord natal jusqu’à sa réadaptation à la vie française, Jojo Bernard nous raconte son hilarant périple dans un format mi-sketch mi-stand up toujours aussi absurde mais avec une nouvelle maturité qui nous rappelle qu’au final, nous sommes toujours le beauf de quelqu’un d’autre… .

Le Troyes Fois Plus Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 contact@letroyesfoisplus.fr

L’événement Jojo Bernard Troyes a été mis à jour le 2025-07-09 par Office de Tourisme Troyes la Champagne