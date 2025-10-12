JOJO SIWA – La Bellevilloise Paris

JOJO SIWA – La Bellevilloise Paris dimanche 12 octobre 2025.

AEG PRESENTS FRANCE PRESENTE : JOJO SIWAArtiste multi-platine, entrepreneuse, actrice, autrice à succès et modèle pour toute une génération, JoJo Siwa poursuit son ascension fulgurante avec l’annonce de sa toute première tournée européenne : Infinity Heart, qui passera par Paris à la Bellevilloise le 12 octobre 2025.Révélée au grand public par l’émission Dance Moms, JoJo Siwa n’a cessé depuis de repousser les limites de la pop culture. Avec plus de 75 millions de followers sur les réseaux sociaux, des milliards de streams et de vues à son actif, elle est devenue l’une des personnalités les plus en vue de sa génération. TIME Magazine l’a d’ailleurs consacrée parmi les “100 personnes les plus influentes au monde” en 2020.En 2024, JoJo a entamé une nouvelle phase musicale avec “Karma”, un single explosif devenu viral qui cumule à ce jour plus de 70 millions de streams et vues dans le monde. Elle enchaîne avec la sortie de son EP “Guilty Pleasure”, porté par des titres comme “Iced Coffee” ou encore “Bulletproof”, dévoilé en mai 2025. Ces morceaux marquent un tournant artistique, plus assumé, audacieux et personnel.Côté scène, JoJo est également un véritable phénomene : elle a déjà rempli plus de 100 arenas à travers le monde, devenant notamment la plus jeune artiste à avoir joué à guichets fermés à l’O2 Arena de Londres. Militante de la première heure pour la diversité et l’inclusivité, elle a marqué l’histoire de Dancing With The Stars en étant la première candidate à danser avec une partenaire du même genre.Artiste complète, elle a également produit et joué dans plusieurs programmes à succès (The J Team, Siwa’s Dance Pop Revolution, JoJo Goes), et a récemment fait sensation en atteignant la finale de Big Brother UK en avril 2025.

La Bellevilloise 19-21, RUE BOYER 75020 Paris 75