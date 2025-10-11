JOK’AIR ***COMPLET*** Perpignan
JOK’AIR ***COMPLET*** Perpignan samedi 11 octobre 2025.
JOK’AIR ***COMPLET***
Avenue du Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 35 – 35 – 35
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 20:30:00
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
ElMediator 11 octobre 20h30 —
.
Avenue du Général Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
English :
? ElMediator October 11 8:30 pm ?
German :
? ElMediator 11. Oktober 20:30 Uhr ?
Italiano :
? ElMediator 11 ottobre ore 20.30 ?
Espanol :
? ElMediator 11 de octubre 20.30 h ?
L’événement JOK’AIR ***COMPLET*** Perpignan a été mis à jour le 2025-09-03 par PERPIGNAN TOURISME