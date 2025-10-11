JOK’AIR ***COMPLET*** Perpignan

JOK’AIR ***COMPLET*** Perpignan samedi 11 octobre 2025.

Avenue du Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 35 – 35 – 35

Début : 2025-10-11 20:30:00

ElMediator 11 octobre 20h30 —

Avenue du Général Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie

English :

? ElMediator October 11 8:30 pm ?

German :

? ElMediator 11. Oktober 20:30 Uhr ?

Italiano :

? ElMediator 11 ottobre ore 20.30 ?

Espanol :

? ElMediator 11 de octubre 20.30 h ?

L’événement JOK’AIR ***COMPLET*** Perpignan a été mis à jour le 2025-09-03 par PERPIGNAN TOURISME