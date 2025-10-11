JOK’AIR – JOK AIR – L’ARCHIPEL / EL MEDIATOR Perpignan

samedi 11 octobre 2025.

Début : 2025-10-11 à 20:30. Tarif : – euros.

Inclassable et empreint de liberté, voilà les termes qui définissent Jok’Air et sa longue carrière de rappeur. Surnommé le rappeur français le plus américain, Jok’Air sait entretenir l’engouement du public avec une véracité naturelle, des textes sincères qui résonnent comme un témoignage authentique de sa vie.Depuis le lancement de sa carrière en solo, Jok’Air multiplie les projets à succès : les certifications s’accumulent, les salles se remplissent.En 2022, il se produit en tournée sur plus de 30 dates dans toute la France, dont un concert exclusif à l’Olympia.Il est temps pour Big Daddy Jok’ de viser plus grand : le rappeur revient avec une nouvelle tournée en 2025, dont une date à l’Accor Arena à Paris. Dès l’ouverture billetterie, les fans sont au rendez-vous. Résultat : 10 dates SOLD OUT en quelques minutes. En 2025, une seule certitude : il ne faudra pas rater cette tournée, qui s’annonce déjà comme l’un des succès de l’année.

L’ARCHIPEL / EL MEDIATOR AVENUE GENERAL LECLERC 66000 Perpignan 66