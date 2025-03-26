JOK’AIR – LE CEPAC SILO Marseille

JOK’AIR Début : 2025-12-11 à 20:00. Tarif : – euros.

LA SAS EN ACCORD AVEC PLAY TWO LIVE PRÉSENTE : JOK’AIRInclassable et empreint de liberté, voilà les termes qui définissent Jok’Air et sa grande carrière de rappeur. Surnommé le rappeur français le plus américain, Jok’Air sait entretenir l’engouement du public avec une véracité naturelle, des textes sincères qui résonnent comme un témoignage authentique de sa vie. Depuis le lancement de sa carrière en solo, Jok’Air multiplie les projets à succès : les certifications s’accumulent, les salles se remplissent. Le 18 février dernier, il présente son nouveau show sur la scène de l’Accor Arena à Paris, à guichets fermés.L’ensemble des dates de sa tournée étant SOLD OUT, Il est temps pour Big Daddy Jok’ d’ajouter de nouvelles dates.En 2025, une seule certitude : il ne faudra pas rater Jok’Air en live.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE CEPAC SILO 35 Quai du Lazaret 13002 Marseille 13