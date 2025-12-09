[COMPLET] Jok’air Le Forum Le Mans

[COMPLET] Jok’air

Le Forum Centre des Expositions Le Mans Sarthe

Tarif : 39 – 39 – 49 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-09 20:00:00

fin : 2025-12-09

Date(s) :

2025-12-09

Jok’Air s’emparera de la scène du Forum au Mans !

Attention, ce concert affiche désormais COMPLET.

Inclassable et empreint de liberté, voilà les termes qui définissent Jok’Air et sa longue carrière de rappeur. Surnommé le rappeur français le plus américain, Jok’Air sait entretenir l’engouement du public avec une véracité naturelle, des textes sincères qui résonnent comme un témoignage authentique de sa vie.

Depuis le lancement de sa carrière en solo, Jok’Air multiplie les projets à succès les certifications s’accumulent, les salles se remplissent.

En 2022, il se produit en tournée sur plus de 30 dates dans toute la France, dont un concert exclusif à l’Olympia.

Il est temps pour Big Daddy Jok’ de viser plus grand le rappeur revient avec une nouvelle tournée en 2025, dont une date à l’Accor Arena à Paris. Dès l’ouverture billetterie, les fans étaient au rendez-vous. Résultat 10 dates SOLD OUT en quelques minutes. Derniers billets en vente pour les autres dates.

En 2025, une seule certitude il ne faudra pas rater cette tournée. .

Le Forum Centre des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

