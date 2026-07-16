JOKE TRIO, Département du Loiret,

Informations pratiques

JOKE TRIO Jeudi 1 janvier 2032, 02h00 Département du Loiret Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2032-01-01T02:00:00+01:00 – 2032-01-01T04:00:00+01:00

Fin : 2032-01-01T02:00:00+01:00 – 2032-01-01T04:00:00+01:00

Assister à un concert/spectacle du JOKE TRIO, c’est vivre un véritable festival ! Maîtrise scènique parfaite, polyvalence, leurs possibilités sont innombrables. Ce trio exceptionnel et multi disciplinaire ravi toutes les générations ! Chansons revisitées, numéros visuels, humour, performances musicales et vocales avec un son impeccable et fourni jusqu’à 400 places.

Département du Loiret Loiret Loiret Centre-Val de Loire

Proposition de spectacle pour le catalogue culturel du Loiret

Kevin Maxton