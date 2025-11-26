JOLAGREEN23 – LE TRANSBORDEUR Villeurbanne

mercredi 26 novembre 2025.

JOLAGREEN23 Début : 2025-11-26 à 20:00. Tarif : – euros.

SAS TR PRÉSENTE : JOLAGREEN23Originaire de Bois-Colombes, Jolagreen23 trace sa route hors des sentiers battus.Soutenu par des instrus quasi cinématographiques, il impose une esthétique épuréequi lui permet immédiatement de se démarquer dans le rap français. Capable denaviguer sans effort entre drill, trap et BPM très rapide, il officialise son arrivée en2021 avec le single « Mikasa ».Signé chez BlueSky, il enchaîne trois projets marquants en 2023 : l’EP « 23 », « 888823» avec Kosei, puis « RECHERCHE & DESTRUCTION », unanimement salué pour safinesse sonore et visuelle. Ce sont ses deux derniers opus, « 99XP » et « GOTY », quifont véritablement exploser les compteurs : deux projets très remarqués qui lui fontfranchir un cap, confirmant son statut d’artiste à suivre de très près.- Les mineurs de moins de 16 ans doivent obligatoirement être accompagnés par leur tuteur légal : parents ou tuteur légal (pas sœur, frère ou autre).- Pièce d’identité obligatoire pour entrer : carte d’identité, passeport, permis de conduire (photocopie ou photographie non acceptée.)

LE TRANSBORDEUR 3 BD STALINGRAD 69100 Villeurbanne 69