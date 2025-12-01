Jolene #4 Mistral Palace Valence
Jolene #4 Mistral Palace Valence vendredi 12 décembre 2025.
Jolene #4
Mistral Palace 12 rue Pasteur Valence Drôme
Tarif : 8 – 8 – 10 EUR
Lycéens, Etudiants, -18ans, bénéficiaires du RSA sur présentation d’un justificatif Adhérents Mistral Palace ou La Cordo
Début : 2025-12-12 21:00:00
fin : 2025-12-12 04:00:00
2025-12-12
On est de retour au Mistral Palace pour la première Jolene de la saison ❤️
Mistral Palace 12 rue Pasteur Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 31 92 37 info@mistralpalace.com
English :
We’re back at Mistral Palace for the first Jolene of the season?
German :
Wir sind zurück im Mistral Palace für die erste Jolene der Saison?
Italiano :
Siamo tornati al Mistral Palace per la prima Jolene della stagione?
Espanol :
Volvemos al Palacio Mistral para la primera Jolene de la temporada..
L’événement Jolene #4 Valence a été mis à jour le 2025-10-16 par Valence Romans Tourisme