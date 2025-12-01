Jolene #4 Mistral Palace Valence

Jolene #4

Mistral Palace 12 rue Pasteur Valence Drôme

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

Lycéens, Etudiants, -18ans, bénéficiaires du RSA sur présentation d’un justificatif Adhérents Mistral Palace ou La Cordo

Début : 2025-12-12 21:00:00

fin : 2025-12-12 04:00:00

2025-12-12

On est de retour au Mistral Palace pour la première Jolene de la saison ❤️

Mistral Palace 12 rue Pasteur Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 31 92 37 info@mistralpalace.com

English :

We’re back at Mistral Palace for the first Jolene of the season?

German :

Wir sind zurück im Mistral Palace für die erste Jolene der Saison?

Italiano :

Siamo tornati al Mistral Palace per la prima Jolene della stagione?

Espanol :

Volvemos al Palacio Mistral para la primera Jolene de la temporada..

