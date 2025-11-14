Joli Falzar & Lovedrive Les Fuseaux, Saint-Dizier Saint-Dizier

Joli Falzar & Lovedrive Vendredi 14 novembre, 20h00 Les Fuseaux, Saint-Dizier Haute-Marne

5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-14T20:00:00 – 2025-11-14T23:59:00

Fin : 2025-11-14T20:00:00 – 2025-11-14T23:59:00

Vendredi 14 novembre, la salle Les Fuseaux accueille deux concerts.

À 20h, Joli Falzar propose un spectacle de chanson française cuivrée à l’accent espagnol, rythmé et festif, qui séduit toutes les générations. Après une résidence et l’enregistrement de leur dernier opus au studio des Fuseaux, le groupe présentera son nouvel album.

À 22h, Lovedrive, tribute de Haute-Marne au groupe Scorpions, reprend avec énergie et authenticité les morceaux du célèbre groupe, fruit d’une résidence aux Fuseaux, sur la scène du Festival Eclectik Rock.

Les Fuseaux, Saint-Dizier 11 avenue Raoul Laurent, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Vert-Bois Haute-Marne Grand Est 03 25 07 31 66 https://les3scenes.saint-dizier.fr https://www.facebook.com/LesFuseaux;https://www.instagram.com/LesFuseaux;https://www.twitter.com/LesFuseaux [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 07 31 66 »}, {« type »: « link », « value »: « https://les3scenes.saint-dizier.fr/billetterie/ »}] Bâtiment singulier et remarquable mais qui sait rester discret, la salle de spectacle est formée de plusieurs courbes « en fuseaux » qui s’accrochent côté sud sur une même ligne horizontale. Un geste architectural fort et subtil qui joue avec l’ombre, la lumière et les strates arborées.

Dotés d’une grande salle de spectacles (1 100 à 2 200 places / près de 400 m² de plateau de scène) mais aussi d’un espace « musiques actuelles », Les Fuseaux ont pour vocation d’accueillir tous types de spectacles (théâtre, concerts, danse, musique, cirque…) et de soutenir la création artistique sous toutes ses formes.

La salle se découpe en plusieurs espaces. Le hall festif est un lieu de convivialité doté d’un espace bar. La grande salle est à géométrie variable grâce à des gradins rétractables, des rideaux de jauge et une mezzanine fixe. La salle multi-activités accueille des répétitions, des conférences, la présentation de petites formes artistiques, des expositions… Un studio de répétition et un studio d’enregistrement entièrement équipés viennent compléter l’équipement.

A noter : il est possible de louer Les Fuseaux.

Deux concerts aux Fuseaux : Joli Falzar (chanson française cuivrée et festive) et Lovedrive (tribute aux Scorpions). Saison Culturelle